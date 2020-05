Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das kleinste Grazer Bad legt als Erstes los: Das Margaretenbad öffnet am 29. Mai, die anderen folgen Mitte Juni. Coronabedingt müssen die Tickets nun vorab online gekauft werden.

In Spitzenzeiten haben gut 900 Gäste im Margaretenbad Platz. In Corona-Zeiten werden es maximal 290 sein © Archivbild/Gerald Winter-Pölsler

Die Stadt Graz hält ab 29. Mai vorsichtig die Zehen ins Wasser, bildlich gesprochen. Denn an diesem Tag wird das Margarentenbad eröffnet, als Erstes und vorerst einziges Freibad in Graz. Der ganze Körper, also die restlichen Bäder, folgen erst Mitte Juni.