Gehen wir heuer mit Masken ins Freibad? © Montage: Fotolia/Alliance, Fuchs

Jetzt ist er da: Eben noch wurde der Countdown für die Schwimmbecken in Graz und Umgebung eingeläutet - nun gibt es einen Fahrplan für den Start der Grazer Freibäder in die heurige Saison, wie Michael Krainer seitens der Holding Graz der Kleinen Zeitung verrät. Sofern die Bundesregierung bis dahin nichts anderes vorgibt, dürfen Sportler fürs Training ab 12. Mai in das Bad zur Sonne und ab 1. Juni in die Auster.