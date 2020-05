Facebook

Es darf geskatet werden. © Hecke

Keine Frage: Die Erlässe und Verordnungen purzelten in den letzten Wochen nur so durchs Land. Verwirrung brachte schon der Ostererlass. Für schmunzelndes Kopfschütteln sorgte in dieser Woche die Präzisierung des Gesundheitsminsteriums, wonach treffen im Freundes- und Familienkreis nie ganz untersagt gewesen seien. Und am Samstag gab es nun auch Unsicherheit, ob man nun Skateranlagen befahren darf oder nicht.