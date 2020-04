Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Unzählige kulturelle Veranstaltungen im Raum Graz wurden wegen Corona verschoben oder gar abgesagt. In der Branche klagt man über einen Katastrophenzustand. Aber was passiert mit gültigen Karten?

Was mit den Karten passiert

2018 traten die Toten Hosen in Schladming auf (Bild). Das Konzert im August 2020 in Graz wurde auf 2021 verschoben © Juergen Fuchs

Jetzt auch noch die Toten Hosen: Auf diversen Veranstaltungsplattformen ist noch von einem Konzert am 29. August 2020 am Messegelände in Graz zu lesen – der Gig der legendären Punkrocker fiel aber auch dem Coronavirus zum Opfer. „Das Konzert wird um ein Jahr verschoben“, bestätigt nun Christof Strimitzer, Sprecher der Messe Graz. Auf welchen Tag? Das ist noch nicht fix.