Unliebsame Überraschung wartete vergangenen Mittwoch auf Supermarktkunden, die mit Bankomatkarte bezahlt hatten © APA/HANS KLAUS TECHT

Seinem Ärger über ein Problem mit Bankomatkassen, das am Mittwoch in Filialen der Supermarktkasse Spar aufgetreten ist, macht ein Grazer Luft. "In Zeiten, wo man uns unter dem Deckmantel einer Pandemie Apps die die Bewegungsdaten aufzeichnen und bargeldloses Zahlen noch mehr als sonst einprügeln und reindrücken will, finde ich das eine gelungene Panne um zu zeigen, das gar nichts sicher ist!", unterstreicht er.