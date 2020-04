Facebook

Distance Learning: Ohne die richtige Unterstützung haben es die Kinder schwer © Adobe Stock/Olga

Seit nun vier Wochen wurden in vielen steirischen Haushalten die familiären Küchentische als Schulbänke umfunktioniert. Laut Bildungsminister Heinz Faßmann soll sich bis frühestens Mitte Mai daran auch nichts ändern. Am Donnerstag präsentierte er gemeinsam mit Familienministerin Christine Aschbacher und Gesundheitsminister Rudolf Anschober weitere Pläne, was den Unterricht von zu Hause aus, betrifft: Rund 12.000 Endgeräte wolle man an die Schüler verteilen und gleichzeitig der "verstärkten Bildungsungleichheit" gegensteuern.