Klavierstunden, Spanisch- und Pilateskurs: Grazer Lehrer bieten weiter Kurse an. Unterrichtet wird in Corana-Zeiten mit neuen digitalen Werkzeugen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Iga Anna Haindl - unterrichtet wird jetzt per Skype, Whatsapp oder Facetime © (c) Thomas Haindl

Christine Pollerus gibt mit ihrem Klavier einen Ton an und nickt ihrer Schülerin aufmunternd zu. Nach dem Einsingen steht für ihre Gesangsschülerin "Nacht und Träume" von Schubert auf dem Programm. Gemeinsam feilt man am Ausdruck, richtig geatmet werden soll auch noch und da und dort sitzt ein Ton noch nicht ganz sicher. Gesangsunterricht wie immer - und doch auch ganz und gar anders. Christine Pollerus sitzt in ihrer Wohnung vor dem Flügel - und vor ihrem Laptop mit Kamera , ihre Schülerin gibt kilometerweit entfernt in ihrem eigenen Wohnzimmer ihr Bestes. Persönlich treffen werden sich die beiden wohl nicht so rasch.