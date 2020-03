Coronavirus"Sehr geehrte Eltern": Die wichtigsten Infos der Stadt Graz

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Von einem "sehr ruhigen Tag" in den Kindergärten und Volksschulen von Graz weiß man heute im Büro von Stadtrat Hohensinner zu berichten.

So viel wie auf diesem Symbolbild war heute in den Grazer Kindergärten nicht los © Jürgen Fuchs

Nicht nur für alle Eltern, gerade auch für die kleinsten Grazerinnen und Grazer war dies ein ungewohnter Tag, verbunden mit Aufregung und auch Unsicherheit. Um Letztere bestmöglich zu entschärfen, hat Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner die Eltern am heutigen Montag per Mail informiert - über Hygienemaßnahmen und über Fragen zum Elternbeitrag ("Bitte ich Sie um etwas Geduld, wir arbeiten an einer guten und sozial verträglichen Lösung für die Elternbeiträge"). Vor allem aber hat Hohensinner die Bitte erneuert: "Betreuen Sie Ihre Kinder zu Hause!".