Wo um 11 Uhr Landesrat Christopher Drexler stand, passten um 10 Uhr noch zwei Polizistinnen Gehsteigradler ab. © Bernd Hecke

Die Arbeiten an der neuen Pflasterung der längst erweiterten Fußgängerzone Schmiedgasse laufen bekanntlich seit einigen Tagen. Einmal mehr ist der Abschnitt vor dem Casino damit für Radfahrer unpassierbar. Entweder man nimmt die Umleitung über die Landhausgasse, oder man schiebt am Gehsteig bis zum Hauptplatz. Letzteres sollte Pflicht sein: Denn erstens untersagt die Straßenverkehrsordnung das Radfahren auf Gehsteigen und zweitens haben die Uniformierten der Inspektion Schmiedgasse diese Engstelle genau im Auge. Montag in der Früh passten dort zwei Polizistinnen unverbesserliche Gehsteig-Radler ab.