Zweite Erweiterung: Auch der Bereich in der Landhausgasse bis zur Raubergasse soll Fußgängerzone werden. Die Moped-Parkplätze werden verlegt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Fußgängerzone in der Schmiedgasse soll nun im Bereich Landhausgasse bis zur Raubergasse vorgezogen werden © Gerald Winter-Pölsler

Noch ist der neue Teil der Fußgängerzone in der Schmiedgasse gar nicht fertig umgestaltet, da wird sie schon wieder ausgeweitet. „Wir ziehen sie in der Landhausgasse bis zur Raubergasse vor“, erklärt Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Zu viele Autofahrer sind einfach weiter fälschlicherweise in die Schmiedgasse gefahren, das soll mit dem Vorziehen unterbunden werden.