Aufmerksamen Öffi-Fahrgästen ist er schon aufgefallen - jener schwarze Bus, der in diesen Tagen durch Graz tourt. Was dahinter steckt.

Der E-Gelenkbus von Irizar: 115 Personen haben Platz © Holding Graz

Er ist 18 Meter lang und kommt ziemlich schnittig-futuristisch daher - jener schwarze Bus, der in diesen Tagen durch Graz kurvt. Was aber die Fahrgäste am meisten interessieren dürfte: Man kann kostenlos einsteigen und mitfahren. Denn dahinter steckt eine weitere Testphase der Graz-Linien.