In den Morgenstunden des Donnerstag wurde in der Grazer Annenstraße ein Kind bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Sujetbild © Kleine Zeitung/Erwin Scheriau

Donnerstagfrüh kam es in der Annenstraße zu einer Kollision einer Straßenbahngarnitur mit einem Sechsjährigen.

Der Unfall passierte auf Höhe Roseggerhaus/Elisabethinergasse. Ein Bub (6) hatte gemeinsam mit seinen Geschwistern die Annenstraße auf dem dortigen Schutzweg in Richtung Norden überquert. Zugleich fuhr die Straßenbahn der Linie 6, geführt von einer 40-jährigen Grazerin, aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Hauptplatz. Die Bim hatte gerade bei der Haltestelle angehalten und sich dann in Richtung Hauptplatz in Bewegung gesetzt. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision: Der Sechsjährige wurde von der Garnitur erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Der Bub erlitt schwere Beinverletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Die Angehörigen des Verletzten sowie die Straßenbahnführerin wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Da ungeklärt ist, ob das Kind vielleicht bei Rot über die Ampel gegangen ist und es divergierende Aussagen über die Lichtzeichen der Ampelanlage zum Unfallszeitpunkt gibt, werden Zeugen des Vorfalles ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion 1 unter Tel. 059133-65 4110 in Verbindung zu setzen.

Teilweise mussten Straßenbahnen in Graz in den Morgenstunden am Jakominiplatz wenden. "Wir mussten für rund eine Stunde einen Schienenersatzverkehr einrichten", sagt Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.