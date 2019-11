Kleine Zeitung +

Schon wieder Bim entgleist Mindestens ein Öffi-Unfall pro Tag in Graz

In den letzten Wochen ist in Graz dreimal eine Straßenbahn entgleist, alleine in den letzten vier Tagen gab es zwei Vorfälle. Über die Ursachen und die besonderen (Verkehrs-)Regeln der Tram in der Murstadt.