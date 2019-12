Facebook

"Move it" fordert viele Verbesserungen für den Radverkehr in der Stadt. © (c) Kara - stock.adobe.com

Unermüdlich kämpfen Vereine, Organisationen und Initiativen dieser Tage für eine klimafreundlichere Welt. Erst am Wochenende riefen 26 von ihnen zum großen Protestmarsch "Advent, Advent, die Erde brennt" in Graz auf. Eine der teilnehmenden Vereine war "Move it" (für Mobilität und Verkehr in Transformation).