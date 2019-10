Graz klingelt laut: Stadt- und Landespolitik investieren bis 2030 100 Millionen in Rad-Infrastruktur im Großraum Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stellen gemeinsam 100 Millionen Euro für den Radverkehr sicher: Mario Eustacchio, Anton Lang, Hermann Schützenhöfer, Siegfried Nagl, Michael Schickhofer © Gerald Winter-Pölsler

Graz nennt sich gerne Fahrradhauptstadt, künftig wird man diesen Titel mit finanziellen Mitteln unterfüttern. In den kommenden Jahren will man 100 Millionen Euro in den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur investieren. Das haben die Spitzen der Stadt- und Landespolitik präsentiert.