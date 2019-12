Facebook

Von 15 bis 17 Uhr wurde gestern im gesamten Stadtgebiet demonstriert © (c) Manuel Hanschitz

Während in Madrid gerade die UN-Klimakonferenz stattfindet, gingen gestern in Graz rund 650 Personen als Zeichen gegen den Klimawandel auf die Straße. Zwei Stunden lang zogen sie durch die Innenstadt. Jeweils ein Demo-Zug startete am Hauptbahnhof, bei der Oper und bei der Uni, dann traf man sich am Andreas-Hofer-Platz und marschierte von dort aus als letzter großer Protestzug gemeinsam über Neutorgasse und Joanneumring zur Oper.