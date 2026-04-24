Nach wie vor besteht rund um den Ende des Vorjahres eröffneten Koralmtunnel ein Kuriosum: Als Besitzer eines Kärntner und eines Steirer Klimatickets darf man nicht durch den Tunnel fahren. Schuld ist das sogenannte Stückelungsverbot der ÖBB. Die Volksparteien auf beiden Seiten des Tunnels wollen nun mit einer Unterschriftenaktion den Druck erhöhen.

„Wenn ich für zwei regionale Klimatickets insgesamt bereits fast 1000 Euro ausgegeben habe, darf ich die Strecke, die unsere Bundesländer direkt verbindet, noch immer nicht nutzen, ohne zusätzlich draufzuzahlen. Das sorgt bei vielen Menschen zu Recht für Unverständnis“, sagt die steirische Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom. „Die ÖBB sind jetzt gefordert, bestehende Hürden im Tarifsystem rasch zu beseitigen, damit die neue Direktverbindung von Klagenfurt nach Graz gerade für viele Pendlerinnen und Pendler besser nutzbar wird“, fordert der Kärntner Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber. Unterschrieben werden kann auf koralmstrecke.at.

Die Landesparteichefs Gruber und Khom © ÖVP

Andere Strecke, gleiches Problem

Vor der gleichen Problematik steht man auch, wenn man auf der „alten“ Südstrecke pendelt. Für den Abschnitt zwischen Neumarkt und Friesach muss extra bezahlt werden. Auf Anfrage heißt es seitens der ÖBB, dass so eine Tariferweiterungszone auch für die Strecke Neumarkt – Friesach nicht ausgeschlossen werde. Zugleich betonen die Bundesbahnen, dass das weder ein automatischer Prozess sei noch einseitig von den ÖBB beschlossen werden könne. „Tarifliche Erweiterungszonen entstehen immer auf Basis von gemeinsamen Vereinbarungen zwischen den jeweils zuständigen Verkehrsorganisationen – in diesem Fall dem Verkehrsverbund Steiermark und dem Verkehrsverbund Kärnten. Ergänzend werden auch die ÖBB als Betreiberin der Bahnstrecke in die Abstimmungen eingebunden.“

In der Praxis lassen sich Tariferweiterungszonen dann realisieren, wenn auf beiden Seiten – im konkreten Fall also in der Steiermark und Kärnten – Einigkeit über Nutzen, Ausgestaltung und Finanzierung bestehe. Das bedeutet konkret, dass bei einer Tariferweiterung in der Regel weniger Einnahmen durch Einzeltickets entstehen. Diese Verluste müssten ausgeglichen werden.