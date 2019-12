Gratis Öffis & Co.Das bietet der dritte Adventsamstag in Graz

Facebook

Die Adventbim lädt zur Gratisfahrt © FUCHS Juergen

Noch 10 Tage bis Weihnachten - da heißt es: Rein in den Vorweihnachtstrubel. Geschenke wollen gekauft werden, Glühwein oder Tee getrunken werden. In Graz gibt es dafür viele Möglichkeiten und die Holding bietet sogar ein spezielles Zuckerl. An diesem dritten Adventsamstag (wie an allen Adventsamstagen) gilt auf allen Graz-Linien freie Fahrt. Das Auto kann also zuhause bleiben, stattdessen Bus oder Bim genutzt werden.