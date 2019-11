Advent Noch 43 Tage bis Weihnachten: Der Christbaum in Graz steht

Heute früh wurde der Christbaum am Grazer Hauptplatz aufgestellt. Heuer ist es eine 29 Meter hohe Fichte aus Leoben. Am 30. November wird der Baum beleuchtet.

Der Christbaum am Grazer Hauptplatz steht seit heute früh © Schaupp

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum ... diese Liedzeile trifft für den Grazer Christbaum, der seit den Morgenstunden am Hauptplatz thront, heuer nicht zu. Der Weihnachtsbaum ist dieses Jahr eine Fichte. Sie ist 29 Meter hoch und kommt von der Zechneralm in Hinterlobming (St. Stefan ob Leoben). Der Baum kommt jedes Jahr aus einer anderen Gemeinde. Diesmal handelt es sich um eine Spende der Landesjägermeisterschaft mit Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof an der Spitze. Die Fichte ist laut Stadt Graz rund 200 Jahre alt.