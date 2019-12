Graz Straßenbahnen standen still: Fahrgäste warteten bis zu 40 Minuten

Am Samstagmorgen kam es zu einer Betriebsstörung mehrerer Straßenbahnen in Graz. Fahrgäste mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Zu langen Wartezeiten kam es heute früh bei den Grazer Öffis © Fuchs

Es ist der dritte Einkaufssamstag vor Weihnachten und somit gilt wieder Freifahrt auf allen Grazer Linien. Dementsprechend viele Fahrgäste sind heute in der Stadt unterwegs. Und genau an diesem Morgen kam es zu einer Betriebsstörung der Linien 1, 6 und 7 in Graz. Inzwischen ist alles wieder in regulärem Betrieb, die Straßenbahnen verkehren normal.