Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

14.800 solcher Becher sind in Graz schon im Umlauf © Stadt Graz/Fischer

Bevor „Fridays for future“ auch in Graz populär wurden, tischte die Politik „Nachhaltigkeit für jeden Tag“ auf: Im Dezember 2018 startete mit Backcup ein Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher. Um den Müll zu reduzieren – pro Tag landeten davor allein zwischen Hauptplatz und Jakominiplatz 1000 Becher in den Mistkübeln –,initiierte die damalige Umweltstadträtin Tina Wirnsberger eine Alternative: Um einen zusätzlichen Euro erhält man einen Backcup-Behälter. Wer diesen bei einem teilnehmenden Lokal zurückgibt, bekommt den Euro retour.