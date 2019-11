Ein von der Schülervertretung und Fridays for Future entwickelter Ideenkatalog soll dem neuen Klimafachbeirat der Stadt präsentiert werden.

Aus 30 mach 60 Millionen Euro – so schnell hat die Stadt ihren im September ausgerufenen Klimafonds erst kürzlich mit Mitteln des Landes verdoppelt. Wie schnell welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, ist noch offen. Ein klares Signal der Politik geht nun aber an die Jugend. Gemeinsam mit Anhängern der „Fridays for Future“-Bewegung und der Landesschülervertretung wurde ein Ideenkatalog entwickelt – dieser soll dem neuen Klimafachbeirat und Klimaschutzbeauftragten vorgelegt werden.