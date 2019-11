Facebook

Präsentieren den neuen, aufgefetteten Klimafonds für Graz: Baudirektor Bertram Werle, Bürgermeister Siegfried Nagl, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (beide ÖVP), Holding-Chef Wolfgang Malik © Gerald Winter-Pölsler

In Zeiten des Wahlkampfes kommen manchmal Dinge in Bewegung. Jetzt, zehn Tage vor der Landtagswahl, verdoppelt das Land den Grazer Klimafonds - von 30 auf 60 Millionen Euro. "Das Bewusstsein für den Klimaschutz ist jetzt bei der Bevölkerung angekommen", sagt Landhauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP). "Und wir wissen, dass wir dafür auch Geld in die Hand nehmen müssen."