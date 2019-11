Die weltweite Bewegung Extinction Rebellion ist auch in Graz angekommen. Aktivisten blockierten für kurze Zeit mehrere Straßen in Graz.

© Extinction Rebellion

Den Flughafen in London fast lahmgelegt, Verkehrsknotenpunkte in Paris besetzt, "blutige" Straßen in Wien - die Bewegung "Extinction Rebellion" sorgte schon weltweit für Aufsehen, mehrere Aktivisten wurden bei unterschiedlichen Aktionen verhaftet. Jetzt ist die Bewegung auch in Graz aktiv: Einige Umweltschützer haben mehrere Straßen in Graz für kurze Zeit blockiert.