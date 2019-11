Am Samstagabend wurde eine 21-jährige Fußgängerin an der Kreuzung Murgasse/Paradesigasse von einer Straßenbahn der Linie 7 niedergestoßen.

Straßenbahn Sujetbild © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Gegen 20:30 Uhr am Samstagabend führte eine 49-Jährige aus Graz eine Straßenbahngarnitur der Linie 7 in der Murgasse in westliche Richtung.