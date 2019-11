Facebook

Die Regenbogenforelle wurde aus Kanada eingeführt, um die Fisch-Population voranzutreiben © Rostislav - stock.adobe.com

Unter der Wasseroberfläche wird es still. So still, dass keiner darüber spricht. Der Grazer Fischereibeauftragte Robert Thüringer bricht dieses Schweigen mit einer dramatischen Feststellung: „Unterm Wasser hört der Tierschutz auf. Es passiert in Graz das große, schweigende Fischverschwinden.“ Die Bäche seien nahezu leergefressen und ausgetrocknet.