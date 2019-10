Schon gesehen? "Fomo" - Der Fotomonat Graz feiert seine Premiere in Graz. 56 heimische und internationale Fotografen und Fotografinnen stellen ihre Werke in den Auslagen von Geschäften und Lokalen im Zentrum aus.

Bei der Eröffnung des Fomo © (c) NikolaMilatovic

Das kann herauskommen, wenn sich eine Runde von Grazer Fotografen zusammenredet und in lockerer Runde beschließt - "Mach ma' was": Der Fotomonat Graz (kurz Fomo Graz) wurde am Wochenende eröffnet. Er macht das Grazer Zentrum zur Fotogalerie. In Schaufenstern von 66 Geschäften und Lokalen sind insgesamt 151 Fotografien von 56 Fotografinnen ausgestellt.