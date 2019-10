Facebook

Das neue Gesundheitszentrum ist in der Karlauerstraße 17 © Großschädl

Es war eine Premiere in Graz, als das Primärversorungszentrum "Medius" in St. Leonhard letztes Jahr aufgesperrt hat. Am Freitag wurde ein zweites Gesundheitszentrum in der Stadt feierlich eröffnet: Das Gesundheitszentrum „Allgemeinmedizin Graz Gries“ (Karlauerstraße 17). Der Probebetrieb wurde bereits am 1. Oktober 2019 aufgenommen.