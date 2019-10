Kleine Zeitung +

Straße muss wohl gesperrt werden Nach Megastau warnt Polizei vor Fanmarsch zur Eishalle

Am vergangenen Donnerstag war es in Graz wegen des Europa League-Spiels des WAC in der Merkur Arena zu einem enormen Stau gekommen. Heute Abend könnte es wieder zu Komplikationen kommen, warnt die Polizei. Wegen eines Fanmarschs im Zuge eines Champions-Hockey-League-Spiels der 99ers wird die Conrand-von-Hötzendorf-Straße zwischenzeitlich gesperrt werden.