Wie ein lang geplantes Fußballspiel in Graz den plötzlichen einen Infarkt auf den Straßen auslöste: Die „ungeschickte Geschichte“ eines Mega-Staus und einer Verkehrsstadträtin, die zunehmend in Bedrängnis gerät.

WAC - AS Roma

© Schaupp

Der WAC und die AS Roma standen sich am Rasen der Merkur-Arena nicht sehr überraschend gegenüber. Sie lieferten sich am Donnerstag ein heißes (lange vereinbartes) Gefecht, das 1:1 endete. Eine Niederlage erlitt bei diesem Europa-League-Auftritt lediglich die Stadt Graz. Denn für sie kam das Duell offenbar völlig unerwartet.