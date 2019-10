Nach Berichten in der Kleinen Zeitung haben bereits drei Bezirke Beschlüsse gefasst. Die Idee der Grünen kommt auch bei der ÖVP in den Grätzeln gut an.

Das Beispiel Griesgasse mit mehr Wasserflächen und Bäumen soll die Idee der „grünen Meilen“ zeigen © SUPERARCHITEKTUR/PIXLAB STUDIOS

Es war Ende August, als Umweltstadträtin Judith Schwentner (Grüne) in der Kleinen Zeitung mit der Idee von „grünen Meilen“ für Graz aufhorchen ließ. Zur Erinnerung: Durch Baumpflanzungen, Fassadenbegrünungen, Aufhellung des Bodenbelags sowie Schaffung von Wasserflächen sollen ganze Straßenzüge deutlich kühler werden. Das Leben soll sich in Folge zunehmend nach draußen verlagern (können) und die Hitze in den betreffenden Gebieten leichter zu ertragen sein. Am Beispiel Griesgasse haben die Grünen mit diesen Maßnahmen eine Abkühlung von bis 15 Grad errechnet.