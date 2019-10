Schon wieder staut es sich durch das Grazer Stadtgebiet. Zwar nicht so heftig, wie am Donnerstag, aber trotzdem brauchen Lenker Geduld.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Elmar Gubisch

Die Grazer Straßen an einem Sonntag - normalerweise ist es ruhig, man kommt gut voran. Nicht so an diesem Sonntag. Im Westen der Stadt geht es von der Kärntner Straße über den Eggenberger Gürtel und Bahnhofgürtel bis zur Wiener Straße nur sehr schleppend voran. Autolenker müssen sich dort in Fahrtrichtung Norden gedulden - bis zu 30 Minuten Zeitverlust wurden im "Antenne"-Verkehrsfunk angekündigt.