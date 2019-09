Kleine Zeitung +

Nationalratswahl Die Grazer Innenstadt ist in grüner Hand, Außenbezirke als ÖVP-Domäne

In den Bezirken I bis VI sind die Grünen an der Spitze, im gutbürgerlichen St. Leonhard sogar mit 38 Prozent. In den Außenbezirken dominiert die ÖVP klar, mit 35,8 Prozent in Waltendorf als bestes Ergebnis.