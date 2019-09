Am Samstagabend wurde die enge Beziehung zwischen Österreich und Griechenland im Grazer Minoriten-Saal zelebriert. Eine Freundschaft im Wandel der Zeit.

Dimitrios Makris (Erzpriester), Konstantin Risovalis, Barbara Riener (Klubobfrau ÖVP) und Sabine Wagner (Gemeinderätin ÖVP) © (c) Richard Grossschaedl

Vor mehr als drei Jahrzehnten war die Idee geboren, den Kontakt zwischen Österreich und Griechenland enger zu pflegen. In den 1950er Jahren waren viele Griechen nach Graz gekommen, die anfangs nur ein Studium begonnen hatten, später aber die Stadt zu ihrer zweiten Heimat gemacht haben. Konstantin Risovalis, Präsident der österreichisch-griechischen Gesellschaft erinnert sich noch gut an diese Tage von damals, auch daran, als Österreich vielen Griechen in der Wirtschaftskrise unter die Arme half: "Viele Menschen hatten ihre Arbeit verloren und standen vor dem Nichts, uns war es wichtig ihnen zu helfen."