Nach Klagen über üble Gerüche am Bauernmarkt: Was beim neuen Müll- Sammelsystem jetzt verändert wurde und was man daraus für den Lendplatz lernt.

© Ballguide/Hiebl

Dieses Problem stank sprichwörtlich zum Himmel: Mit der Wiedereröffnung des Kaiser-Josef-Marktes wurde kürzlich ein neues Unterflur-Müllsystem in Betrieb genommen. Was wie kleine Müllkübel aussieht, sind eigentlich Schächte, über die Abfälle in große Container fallen, die unter der Erde versteckt sind. So weit, so schlau. Allerdings: Wiederholt klagten Betriebe, Bauern und Marktbesucher in den letzten drei Wochen darüber, dass es in der Nähe der Sammelstelle stinkt.