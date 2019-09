Facebook

Der Nationalrat hat per Antrag entschlossen, einen Klimanotstand zu erklären. Dem Klimaschutz wird damit höchste Priorität zugesprochen © Fridays for Future Graz

Selten wurde in einer Woche mehr über das Klima gesprochen, als in den vergangenen Tagen. Befeuert wurde die Diskussion ja von der ausgerufenen "Week For Future". In ganz Österreich gab es hunderte Aktionen für diese Klimaschutzwoche.