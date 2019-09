Tschickstummelchallenge am Kapistran-Pieller-Platz in Graz. Klimaaktivisten sammelten mehr als 10.000 Stummel auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Umweltaktion mitten in Graz © KK

Es war eine Aktion, die im Rahmen der aktuellen weltweiten Klima-Protestwoche am Sonntag ablief. Unter dem Motto "Tschickstummelchallenge" bestand die Aufgabe für die Teilnehmer darin, innerhalb von rund drei Stunden rund um den Kapistran-Pieller-Platz in Graz mehr als 1000 Zigarettenstummel vom Boden aufzulesen. "Insgesamt konnten wir allerdings in weniger als drei Stunden 10.640 Stück sammeln! Einfach unfassbar...", schildert Vivien Breinbauer, Organisatorin und Teilnehmerin der Aktion gegenüber der Kleinen Zeitung.