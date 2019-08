Petition in Deutschland gestartet"Ein Pfand auf Zigaretten ist nur fair"

Stephan von Orlow hat in Deutschland eine Petition gestartet, in der er ein Pfand auf Zigarettenstummel fordert. Der Zuspruch ist groß.

Petition in Deutschland gestartet

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Berliner hat in Deutschland eine Petition gestartet, die ein Pfand auf Zigaretten fordert © APA/GEORG HOCHMUTH

Vier Euro pro Zigarettenschachtel oder 20 Cent pro Stummel: So hoch könnte das Pfand sein, das man in Deutschland künftig als Raucher beim Kauf von Zigaretten vorstrecken muss. Das ist eine der Maßnahmen, die der Berliner Stephan von Orlow (49) in seiner „Petition zur Etablierung eines einheitlichen Pfandsystems auf Filterzigaretten und Zigarettenschachteln“ im deutschen Nachbarland vorschlägt. Wer die Filter sammelt und zurückgibt, erhält den Einsatz zurück, wer nicht, hat vier Euro auf die Straße geworfen. Mehr als 57.000 Menschen haben die Petition seit dem Start Anfang Juni bereits unterzeichnet – und es werden stündlich mehr.