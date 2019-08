Pfand auf Zigarettenstummel Manchmal muss Menschenverstand einfach erkauft werden

Facebook

© APA/GEORG HOCHMUTH

Während in Österreich am 1. November nach langem Hickhack das absolute Rauchverbot in der Gastro in Kraft treten soll, denken Ambitionierte in Deutschland einen Schritt weiter. In einer Petition fordern sie, ein Pfand auf Zigaretten einzuheben. Damit soll verhindert werden, dass die Kippen auf Gehsteigen und Co. landen.