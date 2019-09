Facebook

© Robert Preis

Ein Polizei-Großeinsatz lief am Mittwochvormittag an der Kreuzung Straßganger Straße und Peter-Rossegger-Straße in Graz-Wetzelsdorf: Gegen 9.15 Uhr gab es eine telefonische Bombendrohung gegen eine Mitarbeiterin der dm-Filiale - eine Unbekannte forderte von der Angestellten Geldzahlungen. "Sie gab sich als Polizistin aus und sagte, es sei eine Bombe in der Filiale. Wenn 2000 Euro bei der Thujenhecke hinterlegt würden, würde nichts passieren", schilderte die Mitarbeiterin gegenüber der Kleinen Zeitung.