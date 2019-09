Der Wald am Buchkogel leidet unter der Klimaerwärmung. Bäume werden morsch, verlieren Äste, oder stürzen gleich komplett um, teilweise auf Straßen und Wanderwege. Waldpädagogin Martina Lienhart warnt.

Am Buchkogel werden die Bäume morsch © Lienhart

Die bis zu 200 Jahre alten Bäume am Buchkogel haben momentan keine leichte Zeit. Im Wald vermehren sich dieses Jahr Schädlinge, wie Käfer und Pilze, besonders stark und befallen die grünen Riesen. Diese sind aufgrund des außergewöhnlich trockenen Frühlings und Sommers bereits vorgeschädigt und schwach, können den Angreifern also kaum noch standhalten. Auch in der Stadt hat man auf den Eustacchio-Gründen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, und auch im Stadtpark mussten heuer schon Bäume gefällt werden.