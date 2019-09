Bauten von hohem öffentlichen Interesse und ab 2000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche sollen künftig in Graz schneller genehmigt werden. Dafür wurde eine neue Stelle geschaffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FUCHS

In den letzten Wochen und Monaten hat man in der Bau- und Anlagenbehörde an einer neuen Verfahrenskoordination gearbeitet. Das Ziel ist offenbar eine deutlich verkürzte Verfahrensdauer für die Genehmigung von Neubauten ab einer Größe von 2000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und von hohem öffentlichen Interesse.