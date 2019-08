Gastronomie"Salon Marie": Graz hat eine neue, coole Bar

Facebook

Erster Blick auf die neue Bar im "Salon Marie" © Grand Hôtel Wiesler

Die offizielle Eröffnung wird zwar erst am 17. Oktober über die Bühne gehen, nach dem "Soft Opening" am heutigen Freitag kann man aber schon jetzt einen ersten Blick in den frisch umgebauten "Speisesaal" am Grazer Grieskai werfen. Das Lokal geht als "Salon Marie" neu an den Start - mit gänzlich neuem Ambiente und neuer Speisekarte.