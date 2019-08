Die Kleine Zeitung war auf der Suche nach den herausforderndsten Berufen in der heißen Jahreszeit. Eine Auswahl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ersatzbuslenker Karl Weinhappl © Zoltan

Manche Jobs sind im Sommer – sei es wegen der Hitze, des Regens oder ungeduldiger Kunden – wohl besonders anstrengend.

Die Kleine Zeitung stellt daher die vermutlich härtesten Tätigkeiten in der warmen Jahreszeit vor. Die Auswahl reicht von den Fahrern der Müllabfuhr bis zum Parksheriff. Lesen Sie hier die größten Herausforderungen von einigen Mitarbeitern – und was Sie, liebe Leser, dafür tun können, den Alltag derer erträglicher zu gestalten, die unsere Stadt mit ihrer Arbeit am Laufen halten.