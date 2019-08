Facebook

Wenn heute am Abend um 20 Uhr zeitgleich sowohl ein Konzert von Mark Forster am Messegelände als auch ein Heimspiel des GAK in Liebenau stattfinden, ist auf den Straßen von Graz mit einem großen Andrang zu rechnen. Erwartet werden bei einem der größten Sommerkonzerte in Graz rund 12.000 Fans und auch mehrere Tausend zum Match des Zweitligisten gegen Blau-Weiß Linz in der Merkur-Arena. Insgesamt sind rund 15.000 Personen unterwegs nach Liebenau und Jakomini.