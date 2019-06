Facebook

Das Bombardement auf den Schloßberg © Steiermärkisches Landesarchiv

Heute vor 210 Jahren war Graz Kriegsschauplatz. Blicken wir zurück auf den 20. Juni 1809 so stürmten die napoleonischen Truppen bereits seit einer Woche den Schloßberg. Die Sturmläufe waren vergeblich, also versuchten die Franzosen, die Truppe um Major Hackher am Berg mit Granaten und Kanonen zu zermürben. Das jüngste Bombardement begann bereits in der Nacht des 19. Juni - stundenlang krachten die Kanonenkugeln auf den Berg oder flogen darüber hinweg. Es sollte bis 13 Uhr des 20. Juni anhalten.