Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Vom Regen in die Traufe? Die politische Posse rund um die Umsiedelung der Marktstandler vom Kaiser-Josef-Platz ist um eine Episode reicher. Denn wie sich jetzt herausstellt: Auch bei der Oper und im Next Liberty soll im Sommer gebaut werden. Damit weichen die Standler der Baustelle am Platz aus, sind dann aber dem Lärm einer anderen Baustelle ausgesetzt. Seitens der betreffenden Häuser bestätigt man die Vorhaben: Bei der Oper müsse man Arbeiten im Keller durchführen, wo es zu Feuchtigkeitsschäden gekommen ist, im Next Liberty steht dem Vernehmen nach zumindest der Bau eines Liftes an. All das könnte auch Auswirkungen auf den Platz haben. Für Details zur heiklen Thematik verweist man seitens der Spielstätten aber an die Stadt.