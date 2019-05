Die Standler am Kaiser-Josef-Platz müssen zusammenpacken: Was sie zur Politposse sagen und welche Vorschläge sie für mögliche Ersatzflächen haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Standler am Kaiser-Josef-Markt hoffen auf eine gute Lösung für alle Beteiligten. © Daniela Brescakovic

Nass, kalt, windig: Nicht nur das Wetter sorgt am „falschen Samstag“ gestern vor dem Feiertag am Kaiser-Josef-Markt für ungemütliche Stimmung. Statt herzhaften Gerüchen herrscht derzeit dicke Luft über den Köpfen der Marktleute. Nachdem der Platz im Sommer umgebaut wird, streitet sich die Politik nun über die Ersatzfläche für die Bauern. Im Raum steht eine Umsiedlung des Marktes in die Franz-Graf-Allee oder auf eine Wiese vor der Grazer Oper, die dafür aber asphaltiert werden müsste.