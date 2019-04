Facebook

Sprayer-Attacke auf Synagoge © Fuchs

Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion kann mit dem Schriftzug "WK" noch wenig anfangen. "Auch der Verfassungsschutz kennt dieses Statement nicht." Sicher ist nur, dass in der Nacht auf Dienstag ein Sprayer die Fassade der Synagoge in Graz mit diesen rund ein Meter großen in violett gehaltenen Lettern verunstaltet hat.

"Ob es sich um eine religiös motivierte Tat handelt, können wir derzeit noch nicht sagen", so Grundnig. Die Ermittlungen laufen.

