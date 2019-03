Streitbar aber auch humorvoll: So präsentierte sich Pfarrer Wolfgang Pucher bei seiner großen Zeremonie zum 80. Geburtstag und bewies einmal mehr, wie tiefgreifend - aber auch unterhaltsam - Kirche sein kann.

Pfarrer Pucher in seinem Element © Ullrich

Minutenlanger Applaus und Standing Ovations in St. Vinzenz. Es war eine außergewöhnliche Zeremonie an diesem Sonntag in Graz-Eggenberg - allerdings handelte es sich auch um einen außergewöhnlichen Anlass: Armenpfarrer Wolfgang Pucher feierte seinen 80. Geburtstag.

